Kafes balıkçılığı projesine kooperatiften ret

Zonguldak'ta Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yürütülen, Karadeniz Ereğli ile Alaplı arasında hayata geçirilmesi planlanan Kafes Balıkçılığı Projesi'nde önemli bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık üç yıldır bölge gündeminde yer alan projede sona yaklaşılırken, sürecin önemli paydaşlarından Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi projeye karşı çıktığını duyurdu. Kooperatif Başkanı Murat Toprak tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiği belirtildi. Açıklamada, balıkçı esnafının görüşlerinin belirleyici olduğu vurgulanarak, geri bildirimler doğrultusunda söz konusu kararın alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, özellikle küçük ölçekli balıkçıların ekonomik olarak olumsuz etkilenebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu, balıkçıların projeye yönelik endişelerinin dikkate alındığı kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı