Karganın zor anları! İmdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
Yerel Haberler
Erzurum'un Horasan ilçesinde kafası cips poşetine sıkışan karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti. Yol ortasında sağa sola çarparak giden kargayı görünce hemen harekete geçen öğretmen talihsiz hayvanı poşetten kurtardı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde yola atılan cips poşeti bir kargaya bela oldu. Kafası cips poşetine sıkışan karga kurtulmak için uzun süre uğraştı ancak başarılı olamadı. Yol ortasında sağa sola çarparak giden kargayı öğretmen Uğur Saygı fark etti. Karganın yardımına koşan Saygı, talihsiz hayvanı kafasındaki cips poşetinden kurtardı.
KARGAYI POŞETTEN ÖĞRETMEN KIURTARDI
Vatandaşları hassas olmaya davet eden Uğur Saygı, "Ben burada meslek lisesinde öğretmenim sabah okula giderken yol ortasında karganın sağa sola çarptığını gördüm yanına yaklaştığımda kafasına cips poşetinin geçtiğini fark ettim. Kargaya iyice yaklaşarak onu kafasına geçen o poşetten kurtardım vatandaşlarımızı bu konuda hassas olmaya davet ediyorum küçük bir poşet deyip geçmeyelim bir canlının hayatına mal olabilir belki günlerdir aç kalmıştı neyse ki onu o poşetten kurtardım ve uçup gitti vicdanım rahatladı" diye konuştu.