Kadirlili Fırıncı Esnafı: " Un Fiyatı İki Katına Çıktı. Maya, Kabuk, Yakıt, Elektrik ile Baş Edemez Olduk"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de fırıncılar, sürekli artan maliyetler karşısında, ekmeğe zam yapılmasını istedi. Kadirli Fırıncılar Derneği Başkanı Kadir Traş ise, "Un fiyatı iki katına çıktı. Maya, kabuk, yakıt, elektrik ile baş edemez olduk. Biz 58 fırındık bugüne kadar, şu anda 30 dolaylarına düştük" ifadelerini kullandı.

Artan maliyetlerden dolayı fırıncı esnafı kepenk kapatma noktasına geldi. Kadirli ilçesinde fırıncı esnafı 3 liraya satılan 210 gram ekmeğe zam yapılmasını istiyor.

"İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ"

Fırıncı esnafı Halis Kara, "Malumunuz son zamanlarda fahiş fiyat artışlarından dolayı biz işletmelerimizi yönetmekte zorluk çekiyoruz. İşin içinden çıkamaz hale geldi fırın esnafı. Aldığımız un olsun, odun olsun, yakıtlar olsun işte mayasıdır her şeye inanılmaz derecede zam gelmeye başladı. Bunun biz önüne geçemiyoruz. Biz ekmek fiyat konusunda devlet denetiminde olduğumuz için kendi isteğimize göre fiyat artışı da yapamıyoruz. Her bir fırıncının yanında bir sürü çalışanı var, ailesi var, çalışanların ailesi var. Biz hem kendi iş yerimizi ilerletmek hem de çalışanlarımızın işine devam etmesi için bu ekmek fiyatlarında artış talep ediyoruz çünkü gerçekten biz bu işin içinden çıkamaz hale geldik" dedi.

"BİRÇOK FIRINCI KAPATTI"

Kadirli Fırıncılar Derneği Başkanı Kadir Traş, "Ekmek fiyatlarından dolayı bazı sıkıntılarımız var girdi fiyatları çok yükseldi, baş edemez olduk. İşçilerimize para veremiyoruz. Un fiyatı iki katına çıktı. Maya, kabuk, yakıt, elektrik baş edemez olduk. Biz şu anda 58 fırındık bugüne kadar şu anda 30 dolaylarına düştük ekmek fırın işleten kişiler olarak, daha da kötüye gidiyor işler. Bunun için bize biraz destek verin, halkımızda bize destek versin" diye konuştu.

"MALİYETLER ARTTI"

Fırıncı esnafı Hanifi Salman, "Biz girdi-çıktılarımızdan artışlardan dolayı halkımıza güzel hizmet veremiyoruz. Yanımızda çalışan personele güzel bir maaş veremiyoruz. Aldığımız fındık kabuğunun kilosu 60 kuruştan 3 liraya çıktı. Elektrik 3 bin lira gelirken 12 bin lira gelmeye başladı. Bu yüzden halkımızdan bizi desteklemesini istiyoruz. Devletimizden ekmeğimize bir rayiç yapmasını fırıncıları desteklemesini bekliyoruz" diye konuştu.

"ESNAF PERİŞAN"

Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Durdu Avan ise, "Fırıncı esnafımın ekmek rayici istemesi dolayısıyla, fırıncı esnafın bir sürümde her şeyin pahalanması, malzemenin pahalanması dolayısıyla, rayiç vermek zorunda kalıyoruz. Yalnız bu rayicimiz 2 ay sürmüyor tekrar bir daha, tekrar bir daha komisyon topluyoruz bir sürü uğraşı veriyoruz. Vatandaş çok perişan, esnaf çok perişan. Fırıncımız kepenk kapatmak üzere, onun için rayiç vermek zorunda kalıyoruz ama bu çözüm değil. Devletimiz buna bir çözüm bulsun bu kademeli olaraktan artırılsın yani böyle sıkıntıya girilmesin" dedi.

"PAHALILIKLARA KARŞIYIZ"

"Ekmek 10 lira da olsa almak zorundayız" diyen Osman Arı adlı vatandaş, "Ekmeğe zam gelecek doğal olarak fırıncılarımız haklı. Tabi halkında haklı yönleri var ama, halkta bir çoğu asgari ücretle çalışıyor, dar gelirli insanlarımız var. Fırıncılarımız elinden geleni yapıyor, yardımcı oluyor. İşte bu ekmek 10 TL'de olsa biz bunu almak zorundayız. Ama bu pahalılıklara da karşıyız. Keşke bu pahalıklar olmasa da bu kadar halkımız zor duruma düşmese daha iyi olur. Ama işte çaresiz bir şekilde mecbur almak zorunda kalıyoruz. Bu ekmek sonuçta temel bir gıda. Mecburiyet karşısında alacağız bunları" şeklinde konuştu.

ANKA / Yerel