Osmaniyeli Berber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Çocukları Ücretsiz Tıraş Ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde berber Hacı Cinkara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz tıraş hizmeti sunarak bayram etkinliklerine katkıda bulundu. Çocuklardan yoğun ilgi gören uygulama hakkında Cinkara, 'Çocuklar bizim her şeyimizdir' dedi.

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir berber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara ücretsiz tıraş hizmeti verme kararı aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde berber Hacı Cinkara çocuklara ücretsiz tıraş hizmeti vererek bayram sevincine katkı sağladı. İş yerine astığı ilan sonrası uygulama çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Berber Hacı Cinkara yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için bütün çocukları ekip arkadaşlarımla beraber ücretsiz tıraş etme kararı aldık.  Belki durup olmayanlar vardır, garibanlar vardır, tıraş olamayanlar vardır, hani parası olmayanlar vardır. Biz garibanlardan yanayız. Bugün 24 saat boyunca açığız, tıraş hizmeti vereceğiz. Herkes buyursun gelsin, herkese kapımız açık."

Bugün yaptığımız kampanya sadece bugün için geçerli değil; ilerleyen günlerde, durumu olmayan olur, başımızın üstüne. Her zaman biz buradayız. Çocuklar bizim her şeyimizdir, çocuklar bizim gururumuzdur, çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı her zaman ön planda tutalım."

