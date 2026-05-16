Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama: "Tedavisi yoğun bakımda sürüyor"

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için 'Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor' dedi.

Usta oyuncu Kadir İnanır, dün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavisi devam Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada, "Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım şartlarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı