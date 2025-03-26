Kadir Gecesi Türkeli'de Coşkuyla İdrak Edildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kadir Gecesi, ilçe halkının yoğun katılımıyla idrak edildi.

Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Cami'de akşam namazını müteakiben Kadir Gecesi programı düzenlendi.

Merkez Cami İmam Hatibi Bekir Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç'in gecenin önemini ihtiva eden sohbeti ile devam etti. Akabinde yapmış olduğu dua ile program sona erdi. - SİNOP