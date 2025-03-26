Kadir Gecesi Türkeli'de Coşkuyla İdrak Edildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde Kadir Gecesi, yoğun katılımla Merkez Cami'de düzenlenen programla kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anlamlanan gece, ilçe halkının bir araya gelmesiyle geleneksel olarak kutlandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Kadir Gecesi, ilçe halkının yoğun katılımıyla idrak edildi.
Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Cami'de akşam namazını müteakiben Kadir Gecesi programı düzenlendi.
Merkez Cami İmam Hatibi Bekir Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftü Vekili Ali Sevinç'in gecenin önemini ihtiva eden sohbeti ile devam etti. Akabinde yapmış olduğu dua ile program sona erdi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel