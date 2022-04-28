Kadir Gecesi'nde Sultangazi'de Kur'an-ı Kerim ziyafeti

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi'nin Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlediği program büyük ilgi gördü. Programda Hafız Abdulkerim İleri ve Hafız Osman Bostancı güzel sesleriyle okudukları Kur'an-ı Kerim'le dinleyenlere çok özel bir Kadir Gecesi yaşama imkanı sundu.

Sultangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri Kadir Gecesi'nde de devam etti. Vatandaşların bu özel geceyi en iyi şekilde geçirmelerini sağlamak isteyen Sultangazi Belediyesi, çok özel bir etkinliğe imza attı. Uluslararası Kur-an'ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda dünya üçüncüsü Abdulkerim İleri ile yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda üçüncü olan Osman Bostancı'nın güzel sesleriyle gerçekleştirdikleri Kur'an tilaveti, tespihatlar ve ilahilerle Kadir Gecesi'nin manevi ikliminin Sultangazi'de hep birlikte yaşanmasını sağladı.

Bu güzel Kadir Gecesi'nde bu iki önemli hafızı dinlemekten mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel