Kadir Gecesi'nde Kars'taki Camiler Doldu Taştı

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Kars'taki camiler adeta doldu taştı.

Kars'ta özellikle Sultan Alparslan Külliyesi ve Cami, Evliya Cami, Fethiye Cami başta olmak üzere bir çok camiye akın eden vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi. Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisi'nde ilk olarak ilahiler okundu. İlahilerden sonra Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokma dağıtıldı. - KARS