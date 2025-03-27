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Kadir Gecesi'nde Edirne Camileri Dolup Taştı

Kadir Gecesi'nde Edirne Camileri Dolup Taştı
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Edirne'de Kadir Gecesi'nde camilere akın eden binlerce vatandaş, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmenin duygusunu yaşadı. Vatandaşlar, camilerde namaz edip dua etti, uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de Kadir Gecesi'nde Selimiye Camisi ve Ulu Camii başta olmak üzere bütün camileri tıka basa dolduran vatandaşlar, ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görünce gözyaşlarına hakim olamadılar.

Edirne'de binlerce vatandaş Kadir Gecesi'nde camilere akın ederek, ibadetlerini yaptı. Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda vatandaş camileri doldurdu. Ulu Camii, Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki diğer camileri dolduran binlerce vatandaş, bir arada saf tutarak yatsı ve teravih namazının ardından ellerini semaya açarak dua etti.

Tarihi Ulu Camii'de, Kadir Gecesi sebebiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Sakal-ı Şerif'i camide bulunan Kabe'nin Kapısının Örtüsü ile Kabe Taşı Rükn-i Yemani'nin bir parçası ziyarete açıldı.

Yatsı namazının ardından cam muhafaza içindeki üç Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde cemaatin ziyaretine sunuldu. Bu manevi atmosferde, Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne Ulu Cami müezzini İsmail Şen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Sakal-ı Şerif'i, Kabe'nin Kapısının Örtüsü ve Kabe Taşı Rükn-i Yemani'nin bir parçası camide ziyaretçilerin akın etmesine sebep olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Elif Ersöz, Yüce Allah Teala'nın zor zamanlar geçiren bütün Müslümanların yardımcısı olması için dua ettiğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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