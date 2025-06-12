Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Altına Alındı

Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Altına Alındı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Kadıoğlu Mozaikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilerek koruma altına alındı. Mozaiklerin korunması ve ziyaretçilere sunulması için 'Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi' projesi hayata geçirilecek.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu Köyü'nde bulunan ve bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alan tarihi mozaikler, artık daha güvenli bir şekilde korunacak ve ziyaretçilere açık hale gelecek.

Zonguldak İl Genel Meclisi'nin Haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis Başkanı Necdet Karaveli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tarihi bir karara imza atıldı. Çaycuma Kadıoğlu Köyü'nde yer alan ve İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan 116 ada 23, 24, 25 ve 28 numaralı parsellerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 25 yıllığına tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu karar ile birlikte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek "Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi" projesi için resmi adım atılmış oldu. Proje sayesinde mozaikler, doğa şartlarının yıpratıcı etkilerinden korunurken, ziyaretçiler için de bilimsel ve çağdaş sunum tekniklerinin kullanılacağı bir alan oluşturulacak.

Koruma çatısı, mozaiklerin üzerine inşa edilerek yağmur, kar ve güneş ışınları gibi dış etkenlerin tarihi yapıya zarar vermesini engelleyecek. Ziyaretçi merkezi ise gelen turistlere rehberlik, bilgilendirme ve görsel sunum hizmeti sağlayacak.

Zonguldak İl Genel Meclisi üyeleri, bu önemli kararı oy birliğiyle kabul ederek, Kadıoğlu Mozaikleri'nin korunmasına ve tanıtılmasına katkı sundu. Meclis üyeleri, bölgenin kültürel zenginliklerine sahip çıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin hem yerel tarih bilincine hem de turizme katkı sağladığını vurguladı.

Kadıoğlu Mozaikleri'nin hak ettiği değeri görmesi için atılan bu adım, bölge halkı ve tarih meraklıları tarafından memnuniyetle karşılandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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