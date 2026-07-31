Kadınların ürettiği ürünler sergide toplandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde eğitim alan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Beyşehir ADEM'de gerçekleştirilen serginin açılışına Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda farklı branşlardaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi. İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda konuşan Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, ADEM'de hazırlanan sergilerin üç ayda bir düzenlendiğini belirterek, kursiyerleri ve eğitmenleri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Beyşehir Aile Destek Merkezi'nin faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 400 kadın kursiyerin amigurumi, dikiş, aşçılık, takı tasarım, makrome ve rölyef gibi farklı alanlarda eğitim aldığı belirtilirken, merkezin kadınların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı