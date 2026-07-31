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Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı

Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
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CEZAYİR'in kuzeyindeki Bumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

CEZAYİR'in kuzeyindeki Bumerdes vilayetinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kaza, sabah saatlerinde başkent Cezayir'in yaklaşık 55 kilometre doğusunda yer alan Bumerdes vilayetinde meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Setif kentinden hareket eden bir yolcu otobüsü, El Karma köyü yakınlarındaki 24 numaralı ulusal kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 3 arama kurtarma aracı ve 11 ambulans sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin bölgedeki tahliye çalışmalarını sürdürdüğü ve yaralıların sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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