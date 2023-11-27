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Kadınlardan, deprem bölgesindeki çocuklara hediye

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Türk Dünya İş Kadınları Platformu üyesi kadınlar, deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıttı.

Türk Dünya İş Kadınları Platformu üyesi kadınlar, deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıttı.

Gülnur Kamaşak, Seycan Tanfer, Esra Çiftçi Aslan ve Şebnem Akman Balta, Adıyaman Kahta Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara hediyelerini dağıttılar. Daha sonra Hatay Samandağ'a geçen grup burada da okulları ziyaret ederek hediye dağıttılar. Çocukların mutlulukları karşısında gözyaşlarını tutamayan kadınlar, "Çocuklar bizim geleceğimiz mutlu çocuklar mutlu yarınlardır" dediler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esra Çiftçi Adıyaman Dünya İnsan Hakları Yerel Haberler

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