Kadınlardan, deprem bölgesindeki çocuklara hediye

Türk Dünya İş Kadınları Platformu üyesi kadınlar, deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi çocuklara hediyeler dağıttı.

Gülnur Kamaşak, Seycan Tanfer, Esra Çiftçi Aslan ve Şebnem Akman Balta, Adıyaman Kahta Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara hediyelerini dağıttılar. Daha sonra Hatay Samandağ'a geçen grup burada da okulları ziyaret ederek hediye dağıttılar. Çocukların mutlulukları karşısında gözyaşlarını tutamayan kadınlar, "Çocuklar bizim geleceğimiz mutlu çocuklar mutlu yarınlardır" dediler. - İSTANBUL