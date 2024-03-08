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Kadının Gücü Van'ın Gücü Programı Düzenlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen 'Kadının Gücü Van'ın Gücü' programında konuşmacı Dr. Şaban Kızıldağ, kadının önemini vurguladı ve geçmişten günümüze yaşanmış olaylardan bahsetti.

Van'ın Erciş ilçesinde Kadınlar Günü münasebetiyle "Kadının Gücü Van'ın Gücü" programı düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığının konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Yazar ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, "İnsanı Okumak" konusunda bilgiler verdi. Kadınlarla sohbet ederek geçmişten günümüze yaşanmış olaylardan bahseden Dr. Şaban Kızıldağ, kadının çok önemli olduğunu söyledi. Ailenin temel taşının kadın, yani anne olduğunu ifade eden Kızıldağ, çocuğun yetişmesinde en büyük etkenin anne olduğunu anlatarak kadına verilmesi gereken önemden bahsetti. Türkiye yüzyılında kadının çok önemli olduğunu ve Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne dek aile yapısından ve çocukların yetişme tarzından bilgiler veren Kızıldağ, salondaki bütün kadınların birbirleriyle sarılmalarını isteyerek konuşmasını bitirdi.

Program sonunda Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Dr. Şaban Kızıldağ'a plaket takdim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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