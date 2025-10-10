Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) faaliyetleri değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurumlarının birim amirleri katıldı. Vali Eldivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece belirli bir kurumun sorumluluğunda olmadığını, topyekün bir seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine vurgusu yapılarak, ortak eğitim- bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, koruyucu ve önleyici hizmetlerin kalitesinin artırılması, bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması konuları üzerine duruldu. - BAYBURT