Haberler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı'nda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) faaliyetleri değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurumlarının birim amirleri katıldı. Vali Eldivan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece belirli bir kurumun sorumluluğunda olmadığını, topyekün bir seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine vurgusu yapılarak, ortak eğitim- bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, koruyucu ve önleyici hizmetlerin kalitesinin artırılması, bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması konuları üzerine duruldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum

Çöp kamyonundaki vahşette zanlının ifadesi kan dondurdu
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.