Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli Erzurum'da Gerçekleşti

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli Erzurum'da Gerçekleşti
Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Yönelik Şiddetin İzleri" başlıklı bir panel düzenlendi. Program, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yaptı. Aykut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez" diyerek bu mücadelenin devlet politikası olarak en üst düzeyde yürütüldüğünü vurguladı. Erzurum'da kadınlara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin güçlü şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da programda bir konuşma gerçekleştirerek üniversitenin toplumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadeleye akademik ve bilimsel katkılar sunduğunu ifade etti. Kamu ve üniversite iş birliğinin bu alanda farkındalık oluşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Etkinliğin moderatörlüğünü Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü üstlendi ve panelin amacı ile akademik önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Panelde üç akademisyen kadına yönelik şiddeti farklı boyutlarıyla ele alan sunumlar yaptı. Prof. Dr. Ayşe Gürol, "Cinsiyete Dayalı Şiddet - Kadına Yönelik Şiddet" başlıklı sunumunda şiddetin toplumsal temellerine değindi. Prof. Dr. Elif Küçük Durur, "Medyada Kadına Yönelik Şiddet" sunumunda medya dilinin ve görsel içeriğin şiddet algısı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Doç. Dr. Esra Karakuş Umar ise "Türkiye'de Kadın ve Sosyal Etkileşim" sunumunda kadınların sosyal yaşamda karşılaştığı güçlükleri ve çözüm önerilerini anlattı.

Programın sonunda panelist akademisyenlere teşekkür belgeleri, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut tarafından takdim edildi. - ERZURUM

