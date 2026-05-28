İran'dan Kuveyt'e Balistik Füze Saldırısı: 'Ateşkes İhlali'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'e balistik füze fırlattığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından başarıyla engellendiğini açıkladı. Saldırı, ateşkes ihlali olarak değerlendirilirken, aynı gün İran'ın fırlattığı 5 kamikaze İHA'nın da ABD ordusu tarafından durdurulduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi" ifadeleri kullanıldı.

Kuveyt'e yönelik saldırının, 'ateşkes ihlali' olarak değerlendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ABD ordusunun İHA'ları engellediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
