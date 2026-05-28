İsrail ateşkesi ihlal: Beyrut'a hava saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Şuveyfet bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın füze birimi sorumlusunun hedef alındığı öne sürülürken, ateşkes 45 gün uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'da bir noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail saldırısında Şuveyfet bölgesinde bir bina hedef alındı.

İsrail basınında, saldırıda Hizbullah'ın İmam Hüseyin Tümeni Füze Birimi sorumlusu Ali el-Hüseyni'nin hedef aldığını öne sürüldü. Saldırıda, Hüseyini'nin öldüğü ileri sürülürken Hizbullah'tan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta da Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
