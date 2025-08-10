Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Marmara Bölge Toplantısı Yapıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2026-2030 yıllarını kapsayan V. Ulusal Eylem Planı'nın uygulama süreci doğrultusunda Marmara Bölge Toplantısına Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya, bölge illerinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri de katılım sağladı. Toplantıya Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de katılarak, kadın hizmetleri alanındaki çalışmalarını ve katkılarını sundu. İl Müdürlüğü yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin yöntemlerin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik öneri ve uygulamalarını paylaştı. Toplantıda, V. Ulusal Eylem Planı'nın saha uygulamaları, mevcut sorunlar, iyi örnekler ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bütüncül ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında etkin iş birliğinin önemi vurgulandı.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, toplantının kapanışında yaptığı değerlendirmede, "Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması için kararlı, koordineli ve sürekli bir mücadele şart. Bu doğrultuda tüm kurumlarımızın katkısı büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK