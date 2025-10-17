Kadına Karşı Canavarca Hisle Kasten Öldürme Davası: Sanık Hasan Bulut'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hanife Yılmaz'ın (36) yakılarak öldürülmesi davasında yargılanan 'dini nikahlı eşi' Hasan Bulut, "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında karar açıklandı. Daha önceki duruşmalarda mahkeme heyetindeki değişiklik nedeniyle dosya karara bağlanamamıştı. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, maktul Hanife Yılmaz'ın annesi Şüküray Yılmaz ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Hasan Bulut, yaptığı savunmada, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları ise dosyadaki bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Raporu kabul etmiyoruz. Yeniden bir rapor tanzim edilmesini talep ediyoruz. Raporun yeterli olduğunu düşünmüyoruz, yalnızca hastaneye gidip gitmediğiyle ilgili şablon bir rapor niteliğindedir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, bu talepleri reddetti.

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, Hanife Yılmaz'ın intihar etmiş olmasının tıbben mümkün olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Cezasına indirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanığın daha önceki sabıkaları ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Hanife Yılmaz'ın aile avukatı Perihan Ceviz, "Hanife maalesef hayattan koparıldı ama mücadelesi bizimle yaşadı ve yaşamaya da devam edecek. Bugün sanık, 'kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın, iyi hal indirimi olarak bilinen takdiri indirim dahi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı" dedi.

"Süreci bu şekilde mücadeleyle tamamladık"

Sanığın cezasının, ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edileceğini belirten Ceviz, şunları kaydetti:

"Bizler Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu davayı ilk üstlendiğimiz andan itibaren Hanife'nin intihar etmesine hiçbir olanak tanımayıp, sanığın suçu işlediğinden emin bir şekilde savunmalarımıza devam ettik. Karara karşı istinaf yolu açık ancak biz sonucun değişmeyeceği kanaatindeyiz. Süreci bu şekilde mücadeleyle tamamladık. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Mabolla Medya ve Hamle Gazetesi olmak üzere tüm basın emekçilerine teşekkür ederiz."

Hanife Yılmaz'ın annesi Şüküray Yılmaz ise "Kızımın kanı yerde kalmadı. Karardan memnunum. Cezasını fazlasıyla çeksin" dedi.

Ne olmuştu?

Olay, 19 Mayıs tarihinde Menteşe'ye bağlı Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta meydana geldi. Oto elektrikçisi Hasan Bulut ile dini nikahla yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz, evlerinin bahçesinde tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Bulut, şişede bulunan benzini Yılmaz'ın üzerine döktü. Bulut, daha sonra Yılmaz'ı ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yılmaz'ın çığlıklarını duyan komşuları, alevleri söndürdü.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Bulut, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Eylül ayında hazırlanan iddianamede Bulut'un tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.