20 yıllık Fatime usta bir eliyle torun sallıyor, diğer eliyle dünyaca ünlü bastonlara şekil veriyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 20 yıldır baston ustalığı yapan Fatime Ayvacı, hem annelik hem de bir meslek olarak kadınların azmini gözler önüne seriyor. Gözler önündeki ağaç işçiliği ile dikkat çeken Ayvacı, kadınların her işi başarabileceğini vurguluyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatime Ayvacı, 20 yıldır eşiyle birlikte dünyaca ünlü Devrek bastonu imal ederek hem ustalığını konuşturuyor hem de dükkanında torununu büyüterek kadınların azmini gözler önüne seriyor.

Devrek'te yaşayan Fatime Ayvacı, ev hanımlığının yanı sıra 20 yıl önce eşine destek olmak amacıyla başladığı bastonculuk mesleğinde ustalığa ulaştı. Günün erken saatlerinde dükkanına gelen Ayvacı, bir yandan ağaca şekil verirken diğer yandan yanından ayırmadığı torununu bebek arabasında sallayarak uyutuyor. Hem annelik hem de ustalığı aynı potada eriten Ayvacı, ağaç işçiliğindeki maharetiyle görenlerin takdirini topluyor.

"Hem anneyim hem usta"

Mesleki yolculuğunu ve günlük temposunu anlatan Fatime Ayvacı, "Ev hanımıyım aynı zamanda. İki çocuğum var. Arta kalan zamanımda dükkana geliyorum. Eşimle beraber 20 yıldan beri baston yapıyorum. Bir kadının yapamayacağı, elinden gelmeyen iş yoktur. Her şeyi yapar, başarır. Baston da yapar, ev hanımlığı da yapar. Eşine destek de çıkar; çocuklarına da torunlarına da bakar. Hem anneyim hem ustayım. Kendi çapımda ustayım" dedi.

"Kadının baston yapmasına çok şaşırıyorlar"

Ağaç işleme gibi zorlu bir alanda kadın eli değmesinin görenleri şaşırttığını belirten Ayvacı, "İşimiz ağaç olduğu için bir kadının baston yapmasına çok şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar, beğeniyorlar ve devam etmemi söylüyorlar. Çok hoş karşılanıyoruz. Burada işimiz bittikten sonra ev işlerine koşuyoruz. Ramazan ayı olduğu için sahur, iftar derken sabah yine kalkıp dükkanımıza geliyoruz. Öyle devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadın isterse her şeyi başarır"

Kadınların gücüne vurgu yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Ayvacı, "Herkesin Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bir kadının elinden gelmeyecek iş yoktur, yeter ki istesin" diyerek tüm kadınlara örnek oldu. Devrek'in simgesi olan bastonlara estetik katan Fatime usta, hem ticaret hayatındaki başarısı hem de aile bağlarına olan bağlılığıyla ilçenin sevilen simalarından biri haline geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
