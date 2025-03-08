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Kadın Şoförler Sektördeki Ön Yargıları Aşıyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde servis şoförlüğü yapan Gülay Çon ve Sema Taflan, erkek egemen sektörlerdeki mesleklerini cesurca sürdürerek, kadınların da başarılı olabileceğini kanıtlıyor. İkili, kadın şoförlerin sayısının artması gerektiğini vurguluyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde servis şoförlüğü yapan Gülay Çon (42) ve Sema Taflan (39), erkeklerin egemen olduğu bir sektörde mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Her gün Çarşamba caddelerinde direksiyon sallayan Gülay Çon 7 yıldır, Sema Taflan ise 15 yıldır servis şoförlüğü yapıyor. Trafik kurallarına uymaları ve özverili çalışmalarıyla çevrelerinden takdir gören kadın şoförler, bu meslekte kadınların da başarılı olabileceğini gösteriyor.

"Kadın şoförlerin sayısı artmalı"

Tekstil sektöründen servis şoförlüğüne geçiş yapan ve 4 çocuk, 2 torun sahibi olan Gülay Çon, sektörde karşılaştığı ön yargılara rağmen pes etmediğini belirterek, "Mesleğe başladığımda zorluklar yaşadım, trafikte sıkıştıranlar oldu ama amacım kadınlara karşı olan ön yargıyı yıkmaktı. Kadın şoförlerin çoğalması gerektiğini ve birçok şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Yeter ki kendilerine güvensinler" dedi.

"Kadınlar kendine güvenmeli"

15 yıldır servis şoförlüğü yapan ve 3 çocuk annesi olan Sema Taflan ise mesleğini severek yaptığını ifade ederek, "İlk başta görenler şaşırıyor ama sonra olumlu tepkiler alıyorum. Eşim en büyük destekçim oldu. Trafikte zaman zaman zorlanıyoruz çünkü herkes kurallara uygun araç kullanmıyor. Ancak kadın şoförlerin sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar kendilerine güvenmeli ve cesaretli olmalı" diye konuştu.

Kadın sürücülerin sayısının artmasının önemine dikkat çeken Çon ve Taflan, tüm kadınlara cesaret ve özgüvenle mesleklerini icra etmeleri konusunda çağrıda bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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