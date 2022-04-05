'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı - Haberler

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'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı İncirliova Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Sayın Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı İncirliova Acarlar Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Acarlar İstiklal İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi, Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet ve benzeri kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı. - AYDIN

'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı

'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy, Hülya Aksoy, İncirliova, Aydın, Yerel, Haberler

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