Bursa'da toplanan kitaplar Nurdağı'ndaki depremzedelere gönderilecek

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından toplanan kitaplar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'e gönderilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Kent Konseyi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla birçok destek ve yardım kampanyası düzenledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Fahri Dibekoğlu Türk Müziği Derneği işbirliğiyle başlatılan "Bir Kitap Yolla Bin Çocuk Okusun" ve "Bir Kitap Biletin Olsun" kampanyaları kapsamında toplanan kitaplar Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderilecek.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kadın Meclisi'nin güzel bir çalışmaya imza attığını belirterek, "Gaziantep Kent Konseyi Kadın Meclisi ile görüştüler. Depremden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi karar kılındı. Orada oluşturulan prefabrik kütüphaneye toplandığımız kitapları göndereceğiz." ifadesini kullandı.