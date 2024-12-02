Kadın Makine Öğretmeni Öğrencileriyle İlişkilerini Anlattı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Bölümü makine ve kalıp öğretmeni Fatma Yıldızbaş, başta acaba erkek bölümü olarak mı görülür, bayanlar yapabilir mi gibisinden kafasında tereddütler olduğunu, okula ilk geldiğinde öğrencilerin de kendisini görünce bir hayli şaşırdıklarını ancak sonradan alıştıklarını söyledi.

Makine kalıp öğretmeni Fatma Yıldızbaş, atandığı okulda ilk defa kadın makine bölümü öğretmeni gören öğrencilerin çok şaşırdığını söyledi. Öğrencilerin kendisini çok sevdiğini ifade eden Yıldızbaş, "Biz Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde 30 kişilik sınıfta üç bayan öğrenciydik. Okuldan sadece bayan olarak ben mezun oldum. Daha sonra makine kalıp öğretmeni ne iş yapar bunu araştırdım ve kendi ilgi ve yeteneğime göre bu bölümü seçmeye karar verdim. Başta kafamda tereddütler vardı acaba erkek bölümü olarak mı görülür, bayanlar yapabilir mi gibisinden ama sonra bayanların her işi yapabileceğine inandığım için o bölümü tercih ettim. 2020 yılında KPSS ile Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine atandım. Okula ilk geldiğimde öğrenciler beni görünce bir hayli şaşırdılar. Benim fotoğrafımı çekmek istediler. Şu anda alıştık, öğrencilerin hepsi erkek olduğu için erkek öğrenciler bayan öğretmenden daha fazla çekiniyorlar ve daha utangaç olabiliyorlar. Şimdi hepsi ile gayet iyiyiz. Dediklerimi yapıyorlar, ben de onların istek ve düşüncelerine göre hareket ediyorum. Ermenek'i çok seviyorum" dedi.

Öğrenci Oğuz Kaan Tanacı ise "Fatma öğretmeni ilk gördüğümde şaşırdım, makine öğretmeni kadın olduğu için. Fatma öğretmen iyi bir öğretmen, derslerimiz de iyi, iyi ders anlatıyor. İleride iyi bir meslek sahibi olmamız için çabalıyor. Bizim yanımızda olmaya çalışıyor, bize destek oluyor" diye konuştu. - KARAMAN