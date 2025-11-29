Haberler

Kadın Kooperatifi Geleneksel İşleri Yeniden Canlandırıyor

Kadın Kooperatifi Geleneksel İşleri Yeniden Canlandırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde faaliyet gösteren Hanımeli Kadın Kooperatifi, halı dokumacılığının ardından ayakkabı üretiminin önemli bir kısmı olan saya yapımına da başladı. Kooperatif başkanı Figen Sarıarslan, hedeflerinin günlük 500 çift saya üretmek ve daha fazla kadına istihdam sağlamak olduğunu belirtti.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kurulan Hanımeli Kadın Kooperatifi, ilçenin geleneksel ürünü olan halı dokumacılığının ardından şimdi de genellikle erkekler tarafından yapılan ve ayakkabı üretiminin önemli bir parçası olan saya yapımına başladı.

İlçede kurulan ve 3 yıldır hizmet veren kooperatifte 11 kadın önce ilçenin geleneksel ürünü olan Bünyan Halısı dokuma işiyle faaliyet göstermeye başladı. Daha sonra tekstil alanına da dahil olan kooperatif, son olarak ayakkabı yapımının önemli işlerinden biri olan saya işine girdi. 2 aydır saya işine girdiklerini ve hedeflerinin günlük 500 çift üretim yapmak olduğunu söyleyen Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sarıarslan, "Kooperatifimiz 24 Ekim 2022'de hizmete başladı ve 3 yıldır hizmet veriyoruz. Biz ilk başladığımızda Bünyan'ın coğrafi işaretli ancak unutulmaya yüz tutan sanatı, geleneği olan halıyı tekrardan gün yüzüne çıkarmak için halıyla başladık ve halı üretimi yaptık. Daha sonrasında tekstil alanına girdik ve uzunca bir süre tekstil alanında üretim yaptık. Sektörde adımızı duyurduk. Ancak şu an saya üretimi yapıyoruz. Saya, ayakkabımızın üst kısmına deniyor. Üst kısmının tabanla birleşmeden önceki bütün işlemi burada kooperatifimizde işleniyor. Şu anda 3 firma ile çalışıyoruz. Biz bu işe başlayalı yaklaşık 2 ay oldu. Aslında çok hızlı ilerledik bu süreçte. İlk başlarda günde 30 çift üretim yaparken şu an 128 çift üretime kadar başladık. Ancak bu da yeterli değil. Biz 1 ay sonrasında 500 çift üretebilecek seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Erkeklerin işini devraldık"

Sarıarslan, hedeflerinin daha fazla büyümek ve daha fazla kadına istihdam sağlamak olduğunu söyleyerek, "Şu an burada 11 kadın çalışıyor ve paralarını kazanıyorlar. Hedefimiz de saya işinde daha da ilerlemek ve büyümek. Daha fazla kadına istihdam sağlamak. Halı ve sayada bir numara olmak. Şu anda erkeklerin yaptığı işi kadınlar olarak biz devraldık. Bunun sayısının daha da artmasını istiyoruz. Saya işinde de ismimizi duyuracağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.