Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı Trabzon'da Yapıldı

Karadeniz Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün başkanlığında Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve beraberindeki heyetin katılımıyla Karadeniz Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi. Toplantıya Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinin İl Müdürleri, Kadın Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcıları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürleri ile Kadın Konukevi Müdürleri katıldı.

2026-2030 dönemini kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen bölgesel toplantıların dördüncüsü olan toplantıda mevzuat düzenlemeleri, yeni hizmet modelleri, eğitim ve kapasite geliştirme alanındaki ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurumsal yapılanması, kadın konukevlerinin ihtiyaçları, başarılı yerel uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında politika belirleme, uygulamaları izleme ve koordinasyonu sağlama görevlerini yürüten Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından bugüne kadar dört ayrı eylem planının uygulamaya konulduğunu, her birinin kendi döneminin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan stratejik yol haritası niteliği taşıdığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ise yaptığı konuşmada, yeni Eylem Planı'nın geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşım doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Öte yandan, bölgenin özgün ihtiyaç ve dinamiklerinin ele alındığı istişareler aracılığıyla V. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık sürecinde yerelden ulusala bilgi akışını güçlendirerek sahadaki uygulama deneyimlerinin politika yapım süreçlerine yansıtılması ve yerel düzeyde başarılı bulunan hizmet modellerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. - TRABZON