Haberler

Kadın Güvenlik Güçlerinden KADES Tanıtımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova'sında görevli kadın güvenlik güçleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgilendirme yapıyor. Ekipler, Esendere beldesinde hukuki haklar ve şiddet karşısında izlenmesi gereken yolları anlattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova görevli kadın güvenlik güçleri, ilçe genelinde Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıtmaya devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın personel, farkındalık faaliyetlerini bu kez de İran sınırında bulunan Esendere beldesine taşıdı. Ekipler belde mahallelerinde ve sınır kapısında görevli kadın personelle bir araya geldi. Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, kadınlara şiddet karşısında izlemeleri gereken yollar, hukuki haklar, süreçler ve güvenlik birimlerine en hızlı erişim imkanları detaylıca anlatıldı.

Dağıtılan broşürlerle birlikte kadınların özellikle KADES hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.