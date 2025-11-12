Kadın Güvenlik Güçlerinden KADES Tanıtımı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova görevli kadın güvenlik güçleri, ilçe genelinde Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıtmaya devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki kadın personel, farkındalık faaliyetlerini bu kez de İran sınırında bulunan Esendere beldesine taşıdı. Ekipler belde mahallelerinde ve sınır kapısında görevli kadın personelle bir araya geldi. Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde, kadınlara şiddet karşısında izlemeleri gereken yollar, hukuki haklar, süreçler ve güvenlik birimlerine en hızlı erişim imkanları detaylıca anlatıldı.

Dağıtılan broşürlerle birlikte kadınların özellikle KADES hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. - HAKKARİ