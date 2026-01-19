Kesk Gaziantep Kadın Meclisi: "Şüpheli Kadın Ölümlerinde Etkin Soruşturma Yürütülmüyor"

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - KESK Gaziantep Kadın Meclisi adına konuyan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Gül Fidan Özpolat, Türkiye'deki şüpheli kadın ölümlerinin etkin soruşturulmadığını savundu.

Özpolat, düzenlediği basın toplantısında kadın örgütleri, sendikalar ve kadın platformlarının mücadelesine rağmen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin aynı hızla sürdüğünü ifade etti. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin verilerin düzenli tutulmadığını ya da kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmadığını belirten Özpolat, hukuki tedbirlerin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 2025 Kadın Cinayetleri Raporuna değinen Özpolat, geçen yıl 391 kadının hayatını kaybettiğini, bu vakaların 297'sinin kadın cinayeti, 94'ünün ise şüpheli kadın ölümü olarak kayıtlara geçtiğini aktardı. Rapora göre, kadınların yüzde 64,7'sinin kendi evlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Özpolat, faillerin büyük bölümünün aile içindeki erkekler olduğunu söyledi.

Cinayetlerin en fazla görüldüğü illerin İstanbul (54), Diyarbakır (21), İzmir (20), Antalya (19), Ankara (16) ve Adana (14) olduğu bildiren Özpolat, öldürülen kadınların 165'inin evli, 100'ünün bekar, 38'inin boşanmış, 10'unun dini nikahla birlikte yaşadığını, 78'inin ise medeni durumunun bilinmediğini ifade etti.

Faillere ilişkin verileri de paylaşan Özpolat, 137 kadının aile içindeki, 59'unun boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu, 30'nun ayrılmak istediği ya da reddettiği, 34'ünün birlikte olduğu, 21'inin tanıdığı erkeklerce öldürüldüğünü, 7 vakada ise failin tespit edilemediğini anlattı.

Özpolat, kadın örgütleri ve uzmanların İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından kadın cinayetlerinde artış yaşandığına dikkat çektiğini aktararak, faillerin tutuksuz yargılanmasının cezasızlığı derinleştirdiğini söyledi.

Şüpheli kadın ölümlerinde etkin soruşturma yürütülmediğini, tarafsız otopsilerin yapılmadığını ve birçok dosyanın kapatıldığını savunan Özpolat, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini, 6284 sayılı kanunun eksiksiz ve etkin uygulanmasını, kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve caydırıcı politikaların kadın örgütleriyle birlikte oluşturulmasını istedi. Özpolat ayrıca, tüm eğitim kademelerinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" derslerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.