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Kadın Çiftçiler için Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Kadın Çiftçiler için Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri, kırsal alanda yaşayan kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantılar Şuhut, İhsaniye ve Bayat ilçelerinde yapıldı.

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Şuhut, İhsaniye ve Bayat ilçelerinde yapıldı. Toplantıların ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce; kırsal alanda yaşayan ve tarım sektörünün her alanında aktif olarak rol alan kadın çiftçilerimizin bilgi, teknik ve donanımlarına katkıda bulunmak amacıyla İlçe Müdürlüklerimiz ziraat mühendisi personellerimizce Kur'an Kursunda kadın çiftçilerimizle toplantı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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