Kadın Boşanma Kutlamasını Araba Turu ile Yaptı

Kadın Boşanma Kutlamasını Araba Turu ile Yaptı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde boşanan bir kadın, yüzünü maske ile kapatarak arabasını süsleyip 'Boşandım, mutluyum' temalı bir tur attı. E.D., sanal kumar yüzünden sona eren evliliğini kutlarken, toplumsal baskılara dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşinden boşanan bir kadın, yüzünü maske ile kapatarak arabasını süsleyip şehirde "Boşandım, mutluyum" turu attı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., 3 yıl önce severek evlendiği eşinden, sanal kumar oynadığı iddiasıyla boşandı. Yaklaşık 10 ay süren dava süreci sonunda E.D., arabasını süsleyerek şehir merkezinde roman havası eşliğinde 'özgürlük turu' attı. Toplumsal baskılardan çekindiği için yüzünü maske ile gizleyen E.D., aracın içinde ve dışında dans ederek yeni hayatını kutladı.

"Özgürlüğüme çok düşkünüm, kaybolan para çocuğumun rızkıydı"

Süreci kamuoyuna açıklamak istediğini belirten E.D., "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan, çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.

"Kumar siteleri bir yuvayı yıktı"

Sanal kumar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini vurgulayan E.D., "Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Bugün benim yuvam yıkıldı, kumar yüzünden maddi zarar uğratıldım eşim tarafından" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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