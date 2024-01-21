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Kadın Adaylara Eğitim Programı Düzenlendi

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29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kadınların yönetimlerde yer almasının önemine dikkat çekerek, 'Kadın elinin değdiği yer cennet olur' dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Kadın Adaylara Eğitim Programı'nda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kadınların yönetimlerde yer almasının önemine dikkat çekerek, "Kadın elinin değdiği yer cennet olur" dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi 31 Mart'ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kadın meclis üyesi adayı, muhtar ve aza adaylarına kadın dayanışmasını güçlendirmek amacıyla "Kadın Adaylara Eğitim Programı" düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen programa CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, 29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sibel Erenoğlu ve kadın adaylar katıldı.

Programın açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen kadınların yönetim kadrolarında yer almasını çok önemsediğini hatırlatarak, "Kadın elinin değdiği yer cennet olur. Çünkü kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu anlamda her zaman kadın erkek eşitliğini sağlayabilecek hizmetler verilmelidir. Bildiğiniz üzere her kademede kadının varlığını çok önemsemişimdir. Son dönemde kadın muhtar sayısının da arttığını görüyoruz. Muhtarlık görevi, kadınların oraya talip olmalarıyla yeniden bir önem kazandı ve eminim ki siz kadınların destekleriyle muhtarlık haklarını yeniden elde edeceksiniz. Tabii şunu da unutmamak gerekir ki; kadınların eski muhtarlık yetkilerini aldığı gün Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin beşiği yeniden canlanmaya başlayacaktır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de kadın bir milletvekili olarak kadınların siyasette ve yönetimde daha fazla yer almasının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılara stres yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal medya iletişimi, beden dili, iletişim stratejileri gibi birçok başlıkta bilgiler verildi. Programın sonunda 29 Ekim Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sibel Erenoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında bir kadın aday olarak Av. Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapılmasına yönelik gösterdiği irade ve verdiği destek sebebiyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür yazısı içeren bir porselen plaket takdim etti. Etkinlik çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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