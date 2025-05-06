Kadıköy'de Genç Mattia'nın Ölümüne Dair Şoke Edici Görüntüler Ortaya Çıktı
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine dair yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde katil zanlısının arkadaşlarına gülerek bıçaklama anını anlattığı görülüyor.
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının nasıl bıçakladığını arkadaşlarına gülerek anlattığı yer alıyor.
Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan genç, 9 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan 2 sanığın yargılandığı dava sürerken, kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, şüphelilerin olay sonrasında Fikirtepe metrobüs durağına gittiği, burada diğer arkadaşlarıyla buluştukları görülüyor. Ahmet Minguzzi'ye bıçakla saldıran şahsın arkadaşlarına gülerek olay anını anlattığı, ardından arkadaşlarıyla birlikte metrobüse bindikleri yer alıyor. - İSTANBUL