Kadifekale Hava Şehitliği'nde bayram öncesi ziyareti

Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Vatandaşlar kabirler başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehitliğe gelen aileler, mezarların çevresinde temizlik yaptı. Şehit yakınları, yanlarında getirdikleri bidonlardaki sularla mezar taşlarını yıkadı ve kabirlerin toprağını suladı. Kabirlerin üzerine taze karanfiller bırakıldı. Bazı vatandaşlar mezar taşlarındaki fotoğrafları silerek gözyaşı döktü. Ziyaretler sırasında Yasin-i Şerif okundu ve tüm şehitler için dualar edildi. Şehit aileleri, ziyarete gelen diğer vatandaşlar ve çocuklar için mezarların başucuna bayram şekeri ile lokum bıraktı.

"Buz gibi taşlara sarılıyoruz"

Şehit Halit Zilani Çelik'in annesi Mesude Çelik, bayram arifesinde oğlunun kabrini ziyaret ederek yaşadığı evlat acısını anlattı. Evladının mezar taşına sarılarak hasret giderdiğini belirten anne Çelik, "Bayram arifesi geldi ve oğlumuzun yanına geldik. Onun sıcacık göğsüne değil, buz gibi taşlara sarılıyoruz. Kendimizi bu şekilde ifade edip, böyle aldatmaya çalışıyoruz. Çocukları, eşi ve torunları hala onun yolunu gözlüyor ama o yok. Kendimizi her türlü avutmaya çalışıyoruz, Allah bize sabrımızı veriyor. Bayram sabahları odaya girip 'Kalk oğlum, namaza gideceksiniz' demek istiyoruz ancak evladımız yok. Bize artık bayram gelmiyor, bayramlar bize zehirden beter oluyor. İçimiz parçalanıyor. Şükürler olsun ki Allah ona evlatlar nasip etti. Biz de geride bıraktığı o yavrularla avunup teselli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz bizim varoluşumuzun sebebidir"

Şehit Ahmet Altun'un ağabeyi Oğuz Altun ise bayram öncesi kardeşinin kabrini ziyaret ettiğini söyledi. Bayram öncesi evlerde olan telaşın kendilerinde de başladığını belirten Altun, "Bugün günü buraya gelerek bayram temizliğimizi yapıyoruz; çiçeklerimizi ekiyor ve kabrin etrafını temizliyoruz. Şehitlerimiz bizim varoluşumuzun sebebidir. Bugün buralara huzur içinde gelip gidebilmemizi onlara borçluyuz. Bayram süreci bizim için çok zor oluyor, adeta geçmek bilmiyor. Başlaması zor ve eziyetli olsa da Allah sabrını veriyor. Sağ olsunlar, vatandaşlarımız biz şehit ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Hem kabristanda hem de evimizde ziyaretimize gelip bizimle konuşanlar oluyor. İnsanlarımızın bizi yalnız bırakmaması sabrımızı artırıyor ve bu süreci daha rahat atlatmamızı sağlıyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı