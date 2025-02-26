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Kaan Baydemir Uluslararası Müzik Yarışmasında Birincilik ve Grand Prix Ödülü Kazandı

Kaan Baydemir Uluslararası Müzik Yarışmasında Birincilik ve Grand Prix Ödülü Kazandı
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SANKO Okulları öğrencisi Kaan Baydemir, Antalya'da düzenlenen 1. International Youth Musical Contest Festival 'Barkarol'da piyano dalında birincilik ve Grand Prix ödülü kazandı. Chopin ve Fazıl Say'ın eserleriyle etkileyici bir performans sergileyen Baydemir, okulu ve öğretmenleri tarafından kutlandı.

SANKO Okulları Öğrencisi Kaan Baydemir, 1. International Youth Musical Contest Festival "Barkarol"da (Uluslararası Müzik Yarışması-Festival) piyano dalında etkileyici performansıyla birincilik ve Grand Prix ödülünü kazandı.

Kaan Baydemir, Antalya'da düzenlenen yarışmada Chopin-Etüd Allegro molto agitato ve Fazıl Say-Ballad No.1 "Nazım" eserlerini seslendirerek piyano dalında büyük başarıya imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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