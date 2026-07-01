Haberler

Boru döşeme gemisi 'JSD 6000' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boru döşeme gemisi 'JSD 6000' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahama bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD 6000' gemisi, İtalya’dan Romanya’ya giderken Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Gemi, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak.

Ağır kaldırma boru döşeme gemisi 'JSD 6000', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

İtalya'dan Romanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD 6000' isimli derin denizlerde boru döşeme gemisi saat 11.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 2025 yılında Baird Maritime/Work Boat World tarafından 'Best Derrick Layer 2024' ödülüne layık görülen 'JSD 6000', 5.000 mt kaldırma kapasitesinde bir NOV döner ana vinçe sahip. Merkez dışı bir moonpool aracılığıyla ağır kaldırma, S-Lay yetenekleri ve J-Lay işlevselliğinin birleşimi, geminin derin su ve SURF pazarlarına ve sığ su EPCI projelerine hizmet veriyor. Geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Gemi saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-20', römorkörleri ve 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Çanakkale Boğazı, geminin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından normale dönecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul'da 3 ay sürecek yasak! Satışı ve kullanımı durduruluyor
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı

Arabayla yaklaşıp "Müziğin sesini kıs" dedi, sonrasında film koptu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İndirim beklerken sürpriz zam! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İndirim beklerken sürpriz zam! Tabela yine değişiyor
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı

Şehri sarsan 19 yıllık sır çözüldü! Operasyon için düğmeye basıldı
Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Peş peşe açıklandı

Trabzonspor atağa geçti! Transferler peş peşe açıklandı
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti