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ABD'li komedyen Jerry Seinfeld İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi

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ABD'deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek nedeniyle öğrenciler tarafından protesto edildi. Bazı öğrenciler, ABD'li komedyenin konuşması sırasında tören alanını terk etti.

ABD'de üniversitelerde devam eden Gazze'ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

ABD'Lİ KOMEDYENE FİLİSTİN PROTESTOSU

Bazı öğrenciler, ABD'li komedyen Seinfeld'in konuşması sırasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atıp Filistin bayrağı açarak tören alanını terk etti.

ABD'li komedyen Jerry Seinfeld İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi

BAZI KATILIMCILAR İSE DESTEK TEZAHÜRATI ATTI

Törenin yapıldığı futbol sahasında tribünlerde bulunan bazı kişiler de töreni terk ederken, bazı katılımcılar ise Seinfeld'a destek vererek tezahürat yaptı. Seinfeld, protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.

ABD'li komedyen Jerry Seinfeld İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildiJerry Seinfeld

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jerry Seinfeld İsrail Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

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