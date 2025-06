Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Venedik'te Görkemli Bir Düğünle Evlendi

Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentindeki San Giorgio Adası'nda dün gece düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez'in İtalya'daki düğün törenleri dünya gündemindeki yerini koruyor. Bezos ve Sanchez, dün gece Venedik kentindeki San Giorgio Adası'nda düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Aralarında Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher ve Tom Brady gibi birçok ünlü ismin katıldığı nikah töreni, Elvis Presley'nin "Can't Help Falling in Love" şarkısıyla başladı. Şarkıyı seslendiren Matteo Bocelli, misafirlerden büyük alkış aldı.

Nikah kıyıldıktan kısa bir süre sonra, Sanchez, Bezos ile bir bahçede el ele tutuşarak gülümsedikleri ve davetlilerin onları izlediği bir fotoğraf paylaştı.

Bezos çiftinin 3 gün süren düğünü, bugün Venedik kentinin doğu kesiminde bulunan ve surlarla çevrili son derece korunaklı tarihi Arsenale'de (Venedik Tersanesi) yapılacak asıl törenle sona erecek.

Davetli listesinde toplamda 200-250 kişi bulunuyor

Bezos ve Sanchez'in 3 gün sürecek düğün törenlerinde, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Oprah Winfrey, Kris Jenner, Kim ve Khloe Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner ile Dolce & Gabbana'dan Domenico Dolce davetliler arasında yer alırken, davetli listesinde toplamda 200-250 kişi bulunuyor.

Venedik'teki üç kuruma toplam 3 milyon euro bağış

Yarın düzenlenecek olan asıl törende Lady Gaga ve Elton John'un sahne alması bekleniyor. Bezos ve Sanchez çifti düğün davetiyelerinde, "Bu büyülü yer bize unutulmaz hatıralar hediye etti" ifadelerini kullanırken, davetlilerden "hediye getirmemeleri" istendi. Çift, Venedik'teki üç kuruma toplam 3 milyon euro bağış yapacaklarını taahhüt ettiler.

Bezos ve Sanchez, Çarşamba günü helikopterle Venedik'e gelmişti. Kutlamalar perşembe akşamı, Cannaregio'nun merkezindeki Madonna dell'Orto adlı ortaçağ kilisesinin avlusunda başlamıştı. - VENEDİK