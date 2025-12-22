Haberler

Japonya'nın Michibiki-5 uydusunu taşıyan roketin motoru durdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Michibiki-5 uydusunun yörüngeye gönderilmesi girişimi, H3 roketinin 2. kademe motorunun beklenmedik bir şekilde durması nedeniyle başarısız oldu. JAXA, arızanın nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Japonya'nın Michibiki-5 uydusunu yörüngeye gönderme girişimi, taşıyıcı H3 roketinin 2'nci kademe motorunun kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra beklenmedik şekilde durması sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, ülkenin bölgesel konumlama sistemi "QZSS" uydu ağının parçası olan Michibiki-5 uydusunu yörüngeye gönderme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait taşıyıcı H3 roketinin yerel saatle 10.51'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı kaydedilirken, roketin 2'nci kademe motorunun kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra beklenmedik şekilde durduğu ifade edildi. JAXA, yaşanan arızanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

Daha önce ertelenmişti

İlk olarak 7 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Michibiki-5 uydusunun fırlatması, H3 roketi ve fırlatma tesisi ile ilgili teknik aksaklıklar nedeniyle önce geçen Çarşamba'ya, ardından bugüne (Pazartesi) ertelenmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title