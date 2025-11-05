Haberler

Japonya'da Süper Ay Görsel Şölen Yaşattı

Güncelleme:
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle oluşan ve 'Süper Ay' olarak bilinen nadir gök olayı, Japonya'da gözlemlendi. Hokkaido'daki Kitasubaru Gözlemevi'nden görüntülenen Süper Ay, izleyenlere etkileyici bir manzara sundu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle oluşan ve "Süper Ay" olarak da bilinen nadir gök olayı Japonya'da izleyenlere görsel şölen yaşattı.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan ve "Süper Ay" olarak adlandırılan nadir gök olayı Japonya'da gözlendi. NASA'ya göre dolunayın yeryüzünden yüzde 14'e kadar daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak görünmesini sağlayan "Süper Ay", Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan Nayaro Şehri'ndeki Kitasubaru Gözlemevi tarafından görüntülendi. Ülkenin birçok bölgesinde de amatör kameralara yansıyan "Süper Ay", izleyenlere görsel şölen yaşattı. - TOKYO

