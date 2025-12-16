Haberler

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Güncelleme:
Japon bilim insanları, ABD'nin Hiroşima kentine gerçekleştirdiği atom bombası saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan bir kişinin kimliğini DNA testiyle tespit etti. 80 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçen gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığı oldu.

  • Japonya'da bilim insanları, atom bombası saldırılarında ölen bir kişinin kimliğini ilk kez DNA incelemesi ile doğruladı.
  • Hiroşima saldırısında kayıp olarak kaydedilen 13 yaşındaki Hatsue Kajiyama'nın kalıntıları, 91 yaşındaki kız kardeşinin DNA'sı ile eşleştirilerek kimliği tespit edildi.
  • Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişiye ait kalıntı muhafaza edilmektedir.

Japonya'daki bilim insanları, ABD'nin gerçekleştirdiği atom bombası saldırılarında ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda çığır açacak bir başarıya imza attı. Bir atom bombası kurbanının kimliği ilk kez DNA incelemesi ile doğrulandı.

80 YIL SONRA BİR İLK

Hiroşima Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre süreç, Hiroşima saldırısının ardından kayıp olarak kayıtlara geçen ve o dönem 13 yaşında olan Hatsue Kajiyama'nın akrabalarının şüphesi üzerine başladı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen bazı kül ve saç örneklerinin "Michiko Kajiyama" adına kaydedildiğini fark eden aile üyeleri, bunun bir yanlışlık olabileceğini ve örneklerin Hatsue Kajiyama'ya ait olabileceğini öne sürdü.

Yapılan başvuru üzerine harekete geçen Kanagawa Diş Üniversitesi'nden uzmanlar, Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda muhafaza edilen kül ve saç örnekleri üzerinde inceleme başlattı. Kajiyama'nın hayatta olan 91 yaşındaki kız kardeşinin DNA'sını kül ve saç örnekleri ile karşılaştıran uzmanlar, kalıntıların Hatsue Kajiyama'ya ait olduğunu doğruladı.

KİMLİK TESPİTİNDE YENİ UMUT IŞIĞI

Hatsue Kajiyama'nın ailesinin yaşadığı belirsizliği sona erdiren gelişme, atom bombasında hayatını kaybedenlerin kimliğinin tespitine yönelik çalışmalarda yeni bir umut ışığına yol açtı. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişiye ait kalıntının muhafaza edildiğini hatırlatan uzmanlar, ilerleyen süreçte hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi üzerine bu kalıntılar üzerinden kimlik tespiti yapılabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title