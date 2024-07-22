Üye Girişi
Haberler

Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da 60 yaşındaki bir adamın ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evinde sakladığı ortaya çıktı. Tutuklanan şahsın, annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için bunu yaptığı düşünülüyor.

Japonya'nın Osaka şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkuno semtinde yaşayan 60 yaşındaki Katsunori Onada isimli bir erkeğin ölen annesinin cesedini yaklaşık 5 yıl boyunca evde sakladığı ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; cumartesi günü evinin önünde yaşanan bir anlaşmazlık ile ilgili polise bilgi verirken olayı itiraf eden Onada, annesi Tomiko Onada'nın 2019 yılının Eylül ayında öldüğünü söyledi. "Annem bir gün yemek yemeyi bıraktı ve sonrasında öldü. Ben de çok fazla soruna neden olacağını düşündüğüm için cesedi ikinci kattaki yatak odasında bıraktım" diyen Onada'nın suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandığı açıklandı.

MAAŞINI ÇEKMEYE DEVAM ETMİŞ

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, şahsın annesinin emekli maaşını bankadan çekmeyi sürdürebilmek için ölümü resmi makamlara bildirmediği ihtimali üzerinde duruyor.

Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Japonya Yerel Dünya Güncel Haberler

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

 Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı

Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
500

Yorumlar (1)

osman Nat:

Aaa jaonya da emekli maaşına tenezzül etmiş hayret, orada herkes zengin değilmiydi anlamadım

2
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title