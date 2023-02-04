- Japon tarzı Türk döneri yoğun ilgi görüyor

TOKYO - Japonya'da uzun yıllardır satılan ve "kebab" adıyla bilinen Türk döneri, Japon damak tadına özgü sunumuyla halkın beğenisini topluyor.

Japonya'ya özgü sunumuyla halkın beğenisini kazanan Türk döneri, ülkedeki popülaritesini artırıyor. Japon damak tadına uyan malzemelerle birlikte servis edilen dönere Japon halkı büyük ilgi gösteriyor. Japon tarzı Türk dönerini 23 yıldır Tokyo'da müşterilerin beğenisine sunduğunu söyleyen dönerci Özkan Küçük, "Benim buraya gelmemden 20 yıl öncesine kadar döner, Japonya'da varmış. 2000'lerin başlarında insanlar araba ile satıyordu, ancak şimdi herkes dükkanlara geçti. Japonya'daki kebap iyice güzelleşti ve Japon mutfağındaki yerini aldı" şeklinde konuştu. Japonya'da satılan dönerin Türkiye'de satılanlardan farkının kullanılan sos olduğunu kaydeden Tahsin Serçal ise "Acılı, az acılı, çok acılı ya da yoğurtlu sos gibi soslarla talebe göre servis yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Döneri Japon usulü yapan, sosu"

Türk dönerine ilginin yoğun olduğunu kaydeden İsa Bozak da, "Dönerimizin soslarını mayonez ve ketçap ile Türkiye'den getirdiğimiz baharatlardan yapıyoruz. Ayrıca ekmek arası dediğimiz Türk usulü sunumumuz ile lavaş ve pilav üstü seçeneklerimiz var. En çok giden menüler bunlar oluyor" bilgisini paylaştı. Barış Demir ise Japonlar'ın sossuz döneri asla yemediğine dikkat çekerek, "Sandaviç ve dürüm şeklinde yapıyoruz. Biz Türkiye'de döner deriz ama burada kebap olarak biliyorlar. İçine acılı sos, yoğurt sos koyarak yiyorlar. Biz Türkiye'de kıvırcık ve domates koyarız ama Japonlar o şekilde yemiyorlar. Sadece lahana ve sos ile servis ediyoruz" dedi.

Japonlardan tam not aldı

Japonya'da en ünlü Türk yemeğinin kebap olarak bilinen döner olduğunu kaydeden Yuki Abe, "Ayrıca Türk dondurması da biliniyor. Ben bugün döner kebab yedim. Çok lezzetliydi" şeklinde konuştu. Ueno bölgesinde ilk kez döner yediğini belirten Ryusei Kanda da, "Peynirli kebab yedim. Oldukça lezzetliydi" ifadelerini kullandı. Haftada 1-2 kez döner yediğini ifade eden Takashi Yamato ise, "Sosundan dolayı çok seviyorum. Tabakta servis edilenlerden çok, dürüm ve ekmek arası seçenekleri seviyorum" dedi.