- Japon mühendis, Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu "Kült dinlere karşı şüphem arttı, bana en uygun dinin İslam olduğunu anladım" Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu.

- Japon mühendis, Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu

"Kült dinlere karşı şüphem arttı, bana en uygun dinin İslam olduğunu anladım"

TOKYO - Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu. Cinayette kült dinlerin etkisinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından semavi dinleri araştırmaya koyulan Hirose İslam'ı seçme kararı ile ilgili olarak, "Hayat görüşüme en uygun dinin İslam olduğunu anladım" dedi.

İslam dinine yönelik ilginin giderek arttığı Japonya'da yaşayan bir mühendis, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının etkisiyle Müslüman oldu. Daha önce bir dini eğilimi olmayan, ancak dinler tarihine büyük ilgisi olduğunu belirten Japon Bilişim Mühendisi Mamoru Hirose, Abe suikastının ardından adı cinayetle birlikte anılan kült dinler hakkında araştırma yapmaya başladı. Kült dinlere dair kafasında birçok soru işareti oluşan Hirose, ilgisini semavi dinlere yoğunlaştırdı. Araştırmalarının ardından kendisine en uygun dinin İslam olduğu sonucuna varan 34 yaşındaki Hirose, Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kendisine Kur'an-ı Kerim ve İslam dini ile bilgilendirici yayınlar da hediye edilen Hirose, neden İslam dinini seçtiği şeklindeki soruya, "Şinzo Abe suikastında kült dinlerin etkisinin ortaya çıkmasının ardından, dinleri araştırmaya başladım. Hristiyanlık ve İslam da dahil tüm dinleri inceledim. Kuralları ve ilkeleri itibariyle İslam'ın benim yaşam tarzıma en uygun din olduğunu fark ettim ve Müslüman olmaya karar verdim" yanıtını verdi.

"İslam'a ilgi artıyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, Japonların Tokyo Camii'ne yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Japonların İslam dinine karşı ön yargısız bir şekilde yaklaşmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti. Karaca, "Japonlar İslam'ı araştırıyorlar ve bu kendiliğinden gerçekleşen bir döngü. İslamiyet Japonya'da ciddi anlamda ilgi görmüş durumda. Burada İslam'ı en güzel şekilde temsil etmeye çalışan Müslüman kardeşlerimize, buradaki örnekliklerinden, tebliğlerinden, irşatlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas da, her ay 12-13 Japon vatandaşının İslam'ı seçtiğini belirterek, sayının giderek arttığını dile getirdi. Alas, Abe suikastı sonrasında kült dinlerin kendisini tatmin etmediğini ve gerçeği aradığı için İslam'ı seçtiğini belirten Japon Mühendis Hirose'nin hikayesinin kendilerini çok etkilediği sözlerine ekledi.

Suikast sonucu yaşamını yitirmişti

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmiş, Abe'nin katil zanlısı ise annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba yakın olduğuna inanması nedeniyle Abe'yi hedef seçtiğini itiraf etmişti.