Jandarmanın ele geçirdiği tarihi eserler müzede sergileniyor - Haberler

Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Adıyaman Müzesi'nde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarından ele geçirilen Hristiyan dinine ait ikonalar teşhir sergilenmeye başladı.

Adıyaman Müze Müdürlüğü, tarafından sergi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız, tarafından Perre Antik Kentinde yapılan kazılar ile ilgili sunum yapıldı.

Sunum sonrasında, 2019 yılında jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarından ele geçirilerek Adıyaman Müzesi'ne getirilen Hristiyan dinine ait 19. Yüzyıl Ortadoks Kilisesi pirinç ve ahşaptan oluşan 21 adet ikonalar ve milyonlarca yıllık fosiller ilk kez teşhir edilerek, davetlilerin beğenisine sunuldu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yeni sergilenen eserler ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerine bilgi verdi.

Etkinliğe katılan davetliler arasında yer alan Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek'te sergilenen eserler ile ilgili bilgi aldı.

Teşhire ayrıca 55 ile 35 milyon yıl yaş aralığında olan köpek balığı dişi, istiridye fosilleri sergilendi.

Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek, Hristiyan dinine ait ikonaların sergilenmesinin çok güzel olduğunu belirterek, Adıyaman Müzesinin evrensel bir müze olduğuna dikkat çekti.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, yeni sergilenen eserler ile ilgili bilgi vererek, "2019 yılında jandarma tarafından yakalanan Hristiyan dinine ait ikonaları, mahkeme sonuçlandıktan sonra teşhire çıkarttık. Yine Eosen dönemine ait 55 milyon yıl ile 35 milyon yıl arasında olan köpek bağılı dişini ve istiridye fosilini de teşhire çıkarttık" dedi.

Etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel