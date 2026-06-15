Jandarma'nın 187. Yılında Adıyaman'da Şehitlik Ziyareti
Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen programda, Şehitlik Camii İmamı Tahir Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Programın ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından şehit kabirleri ziyaret edilerek mezarlara gül bırakıldı.
Şehitlikte gerçekleştirilen ziyaret, kabirlerin gezilmesinin ardından sona erdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı