Jandarma'nın 187. Yılında Manisa'da Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa Yemeği

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler, protokol üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen akşam yemeğine; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Jandarma Teşkilatı'nın asayişin sağlanmasından terörle mücadeleye, trafik hizmetlerinden organize ve siber suçlarla mücadeleye kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini belirtti. Jandarmanın rehberlik, denetim ve icra faaliyetleriyle kamu düzeninin korunmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özkan, teşkilatın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin toplumun geleceğe güvenle bakmasında önemli bir güvence oluşturduğunu söyledi. Jandarmanın köklü ordu geleneğini sürdürdüğünü vurgulayan Özkan, özellikle afet öncesi risk analizleri, planlama çalışmaları ve kriz yönetimi konularında teşkilatın önemli bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Polis teşkilatı ve diğer kurumlarla koordinasyon içinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışıldığını belirten Özkan, şehitlik ve gazilik kavramlarının toplumsal birlik ve beraberliğin temel değerleri arasında yer aldığını dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen ise Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana halkın yanında yer aldığını belirterek, kamu düzeninin sağlanması ve korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Teşkilatın disiplinli yapısı, eğitimli personeli ve hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Şen, insan hakları ve vatandaş memnuniyetinin çalışmalarının temel rehberi olduğunu söyledi.

Manisa'da emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda emniyet teşkilatıyla iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Şen, görevlerini aynı azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Tuğgeneral Şen, konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere sağlık ve afiyet dilediklerini belirterek, şehitler ile hayatını kaybeden gazilerin aziz hatıralarına saygılarını sundu.

Konuşmaların ardından programa katılan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen protokol üyeleri, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Program, akşam yemeğinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı