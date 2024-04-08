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Kahramanmaraş'ta Jandarma, Şehit Ailelerini ve Gazileri Ziyaret Etti

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel ve Kaymakam Oray Güven, ilçeye bağlı mahallelerde ve köylerde yaşayan şehit aileleri ve gazileri Ramazan Bayramı münasebetiyle evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Güven ve jandarma personeli, ziyaretlerinde şehit yakınları ve gazilerin bayramını tebrik edip, teşkilat olarak her zaman yanlarında olmanın gayreti içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Ayrıca Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki şehit kabirlerinin eskiyen bayrakları bayram öncesi yenisi ile değiştirilerek, kabirlerin bakımı yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kahramanmaraş Jandarma Nurhak Yerel Haberler

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