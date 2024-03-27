Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, şehit J. Er Cengiz Erkul'un annesini ziyaret etti
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından J. Er Cengiz Erkul'un annesi Alime Erkul evinde ziyaret edildi.
1995 yılında Irak'ın Kuzeyi Kato Dağında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit düşen, J. Er Cengiz Erkul'un Kütahya Merkez'de ikamet eden annesi Alime Erkul, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince ziyaret edildi. - KÜTAHYA