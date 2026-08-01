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Jandarmadan şehit ailesine vefa

Jandarmadan şehit ailesine vefa
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, şehit ailesini ziyaret etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, şehit ailesini ziyaret etti.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit aileleriyle irtibatın sürdürülmesi ve mevcut durumlarının yakından takip edilmesi amacıyla Bozüyük ilçesine bağlı Günyarık köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Er Ahmet Bayrakçı'nın eşi Necmiye Bayrakçı'yı evinde ziyaret etti. İki jandarma astsubay ile iki jandarma uzman çavuşun katıldığı ziyarette Necmiye Bayrakçı ile bir süre sohbet edilirken, herhangi bir talep veya ihtiyacının bulunup bulunmadığı soruldu. Jandarma personeli, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaret, duygu dolu anlara sahne olurken, gerçekleştirilen görüşmede herhangi bir talep ya da olumsuz bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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